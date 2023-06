Az utóbbi napokban számos olyan híresztelés látott napvilágot, hogy Karim Benzema elhagyja a Real Madridot.



A francia játékos távozását tényként kezelték, sőt sokan azt várták, hogy a Marca díjátadó ünnepségén jelenti majd be, hogy távozik.

Természetesen a beszédében szóba is került a távozása, ám nagy meglepetésre visszakozott és hazugságnak titulálta az interneten felröppenő pletykákat.

„Miért kellene a jövőmről beszélnem? A Real Madridnál vagyok. A valóság más, mint amit az interneten olavshatsz…”

BREAKING— Karim Benzema: “Speak to Madrid fans? Speak about what? Why speaking of the future if I’m in Madrid…”.



“Who’s speaking is internet, and reality it NOT internet”. pic.twitter.com/fbYza6YXTO