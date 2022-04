A 23 éves Ronald Araújo szerződést hosszabbított a Barcelonával. A játékos nemrég megerősítette, több más nagyklub is érdeklődött iránta.



Az uruguayi válogatott labdarúgójáról sokáig úgy gondolták, hogy a szezont követően távozik a katalán klubtól. Araújót a Manchester Cityvel, a Manchester Uniteddel, a Chelsea-vel, a Liverpoollal, a PSG-vel és a Juventussal is szóba hozták. A Barcelona azonban a hét elején bejelentette, hogy sikerült megállapodnia a folytatásról a játékossal, aki 2026-ig hosszabbította meg szerződését, melyben egy 1 milliárd eurós kivásárlási záradék is szerepel.



Araújo aláírta az új szerződést, és megerősítette, hogy sok más klub is érdeklődött iránta.



„Óriási boldogság ebben a klubban, a világ legjobb csapatában lenni. Ez fantasztikus. Köszönet a szüleimnek, a feleségemnek... Mert sok mindenen mentünk keresztül. Ennek elérése nagyon fontos számunkra. Köszönjük a sok támogatást" – mondta a 23 éves játékos a sajtótájékoztatón.



„Keményen dolgoztunk, hogy itt legyünk, hogy Európába jöjjünk, és amikor azt mondták, hogy jöhetek Barcelonába, nem tudom elmondani, mennyire boldog voltam... És most, hogy fontosnak érzem magam, soha nem kételkedtem benne. Mindig is világos volt számomra, hogy itt akarom folytatni. Kaptam egy ajánlatot, de az volt az elképzelésem, hogy Barcelonában folytatom. Gyorsan megegyeztünk ” – tette hozzá.



Borítókép: Twitter.com/FCBarcelona



Forrás: fotbolltransfers.com