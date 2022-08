Jürgen Klopp értetlenül áll a Barcelona átigazolási stratégiája előtt.



A katalán klub ezen a nyáron alaposan bevásárolt annak érdekében, hogy egy minden színtéren ütőképes csapatot hozzon létre. Ezt – annak tükrében, hogy a gránátvörös-kékek komoly anyagi problémákkal küzdenek – sokan furcsállják. Így van ezzel a Liverpool vezetőedzője is, Jürgen Klopp, aki a Kickernek beszélt arról, meglepődött a Barcelona átigazolási politikáján.



„Különféle okok miatt nem értem. Ha azt mondod, hogy nincs pénzem, akkor már nem költök semmit. Kétszer is megtörtént velem ez a hitelkártyámmal, szerencsére néhány éve. Futballrajongóként tekintek erre, és nem hiszem, hogy értem."



A Barcelona minden eszközt próbál megragadni arra, hogy egyensúlyba hozza a pénzügyeit. ennek érdekében több milliós szponzori szerződésben állapodott meg a Spotify-jal a Camp Nou elnevezési jogairól, valamint a televíziós jogainak egy részét is eladta. Klopp erre is kitért.



„Az egyetlen klub, amelyről tudom, hogy valaha előre eladta a stadiont és az egyéb jogokat, az a Borussia Dortmund volt. Aki Watzkénak az utolsó pillanatban kellett jönnie, és mindent megmenteni. És nem tudom, hogy van-e Aki Watzke Barcelonában” – hangsúlyozta.

