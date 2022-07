Habár a Barcelonának még van egy meccse Amerikában, az új igazolásuk nem fog részt venni ezen, számol be róla a Diario AS újságírója.

Ehelyett Koundé egyből Barcelona felé vette az irányt, ahol átesik az orvosi vizsgálatokon, majd pár nap pihenőt követően a klub edzőközpontjában lát munkához, hétfőn.

A katalánok szeretnének vigyázni Koundé egészségére, ugyanis a játékos nemrég épült fel sérüléséből. A játékos speciális edzésprogramon fog résztvenni Barcelonában, hogy felmérjék az állapotát.

Agreement in principle with Sevilla for the transfer of @jkeey4