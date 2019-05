A Real Madrid új arcát a 2019-20-as idényre nemsokára hivatalosan is bejelentik. Ha az AS információi nem csalnak, június 3-án mutatja be a csapat, hogy a Chelsea sztárja, Eden Hazard csatlakozik a királyiakhoz.

Tegnap még a londoni kékekért követette el mindent a pályán a belga, és a mérkőzés végéig nem is akart másra figyelni, de most már szabad az út az átigazolás lezárása felé. Eden Hazard fantasztikusan játszott a fináléban, Iwobi fantasztikus gólja előtt és után is betalált, így bőven kivette a részét a sikerből. A Chelsea-szurkolók öröme mégsem lehet teljes, mert bár korábban is lehetett hallani róla pletykákat, hogy a támadó a szezon végén távozik, most ezt a játékos is megerősítette.

Florentino Pérez, az Onda Ceronak adott interjújában elismerte, hogy a belga az elsőszámú célja a Zinedine Zidane új projektjének, de a játékos nagy meccsére tekintettel bővebben nem akart belemenni a dolgokba.

Fotó forrása: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Hazard bemutatása lesz az első, de nem az utolsó a napokban a spanyol fővárosban. A Madrid most dönti el, hogy mi a legalkalmasabb időpont Luka Jovic és Ferland Mendy érkezésének bejelentésére, tekintve, hogy válogatott kötelességeik vannak. A Jovic üzletet már le is zárták, míg a Lyon játékosa is nemsokára aláír.

Egy másik bemutatás, ami nemsokára jön a brazil sztáré, Rodrygoé, aki most a Santosnál van kölcsönben.