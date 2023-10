A nyár végén jelentette be a Barcelona, hogy az Atletico Madridtól kölcsönveszik Joao Felixet. A balszélső eddig tíz mérkőzésen három találatig jutott, emellett négy gólpassz is fűződik a nevéhez.

A 23 éves játékos most az első rangadójára készül új csapata színeiben, a DAZN-nek nyilatkozva elárulta: „Mindig is néztem az El Clásicókat, mindig is a Barca oldalán álltam”.

„Emlékszem a 0-4-re a Bernabeuban. Beszéltünk róla az öltözőben.” – tette hozzá a futballista, aki immáron a királyi gárda mindkét nagy ellenfelénél játszott.

A szombati mérkőzésen (október 28. 16:15) Joao Felix történelmet írhat, ha gólt szerez. A Real Madrid ellen eddig lejátszott nyolc találkozón ugyanis egyszer sem talált a fővárosiak kapujába.

Borítókép: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images