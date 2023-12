A Barcelona 1-1-es döntetlent játszott a Valenciával szombaton a La Ligában. A vendégek gólját a portugál Joao Félix szerezte, azonban miután betalált, nem ünnepelte meg azt.



A meccs után elmondta a médiának, miért maradt el az ünneplés:

„Manapság egy gól megünneplése keserédessé válhat, ugyanis egy les vagy szabálytalanság miatt még akár öt percre rá is elvehetik tőled. Nem tudtam biztosan, hogy Raphinha nem volt-e lesen a gól előtt.” – magyarázta.

In Case you guys Missed, here's Frenkie de jong's beautiful Assist to joao Felix pic.twitter.com/iXgvFJsCXu