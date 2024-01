A Barcelona sztárja, Joao Felix fizetését ezer százalékkal emelték meg a Barcelonánál, ami újabb csapást jelent a gránátvörös-kékek pénzügyeire nézve.

Felix a nyáron érkezett kölcsönbe, miután az Atletico Madridba való visszatérése után feleslegessé vált.

A portugál válogatott játékos, akinek sikertelen kölcsönszerződése volt a Chelsea-nél, elvesztette a 7-es számú mezt, és egyetlen percet sem játszott az előszezonban.

Sosem tiktolta, hogy Barcelonába akar költözni, amely végül szeptember 1-jén meg is valósult a kölcsönszerződésnek köszönhetően.

Felix alá is írta az Atleticóval való új, 2029-ig szóló szerződéshosszabbítását, de a hírek szerint a Barcelonánál kapott bére a szezonra mindössze 400 ezer euró volt.

Ezt azért intézték így, hogy a Barcelona, amelynek komoly pénzügyi nehézségei vannak, leigazolhassa őt.

Igen ám, de a Sport szerint a La Liga legutóbbi frissített nyilvántartásában az áll, hogy Felix valójában 4 millió eurót keres.



