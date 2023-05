Ismét bajnok a Barcelona, és természetesen az Espanyol elleni idegenben 4-2-re megnyert bajnokit Joan Laporta is a helyszínen tekintette meg.



Ha már ott volt, és csapata biztosította a spanyol első osztály címét, ő is bement az öltözőbe tombolni egyet. A képek önmagukért beszélnek.

És bár eddig is nyílt titok volt, a hatalmas buli közepette Fabrizio Romano tweetje szerint azt mondta a JijantesFc-nek, hogy:

„Mindent megteszünk annak érdekében, hogy Lionel Messi visszatérjen Barcelonába.”

Barça president Joan Laporta: “We will do everything we can to bring Leo Messi back to Barcelona”, told @JijantesFC ???????????????????? #FCB pic.twitter.com/BSEF0sbl02