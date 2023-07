Az elmúlt néhány évben attól volt hangos a katalán sportsajtó, hogy a Barcelona vezetősége milyen módszerekkel próbálja megmenteni a klubot a csődtől.



Joan Laporta most arról számolt be, hogy a klubot „megmentettnek” ítéli, így rátérhetnek a folyamatos növekedés és fejlődés útjára.

„2003-ban is nagy nehézségekkel küzdöttünk meg, hiány volt a költségvetésben és nagy adósságaink voltak. Az utóbbi években is hasonló volt a helyzet, csak a volumen lett sokkal nagyobb.”



„A nehézségekhez hozzá tartozik a Financial Fair Play is, mivel ezek a La Liga által diktált szabályok sok bonyolult helyzetet szültek a klubvezetésben. De tudjuk, hogy alkalmazkodnunk kell, és ezt is tesszük.”



„Kulcsfontosságú pillanatban vagyunk, ez egy igazi fordulópont. Megmentettük a klubot, és van egy csapatunk, amely La Ligát nyert és igazán versenyképessé vált.”



„A jövőben is az a célunk, hogy megnyerjük a bajnokságot, dominálni akarunk Spanyolországban, miközben újabb lépést szeretnénk tenni afelé, hogy az olyan sorozatokban is számolni kelljen velünk, mint a Bajnokok Ligája.”

Fotó: Ramsey Cardy - Sportsfile/UEFA via Getty Images