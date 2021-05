Anssumane Fati, a Barcelona fél éve sérült fiatal labdarúgója Portóba utazott, ahol újabb térdműtét vár rá.

A katalán egyesület csütörtökön honlapján közölte, hogy a 18 éves támadó egy portói klinikára ment, ahol egy specialista - a Barca kluborvosainak felügyelete mellett - megvizsgálja, majd atroszkópiás beavatkozást hajt végre sérült bal térdében. Reményeik szerint Fati már a társaival együtt kezdheti el a felkészülést a következő idényre. A csatár a 2019/20-as szezonban több rekordot megdöntve robbant be a Barcelonában, majd tavaly tavasszal bemutatkozhatott a spanyol válogatottban is. Még nem töltötte be a 18. életévét, amikor a most zajló szezon elején góllal kezdett a Bajnokok Ligájában - a Ferencváros ellen talált be a csoportkör első fordulójában -, a bajnokságban pedig a katalánok első két meccsén három gólt szerzett. November 7-ig csapata minden meccsén pályára lépett, Ronald Koeman vezetőedző az alapemberek között számolt vele. A Betis ellen azonban megsérült, és két nappal később hiába műtötték meg, a tervezett négy hónapos kezelés alatt nem jött rendbe. Orvosai végül a hét végén döntöttek az újabb műtéti beavatkozás mellett.



Fotó: David Ramos/Getty Images

Ansu Fati a Barcelonában 43 tétmérkőzésen 13 gólt szerzett, a 2020/21-es idényben 10 meccsen 5 gólig és 4 gólpasszig jutott. A válogatottban 4/1 a mérlege.

Borítókép:Pedro Salado/Quality Sport Images/NurPhoto/NurPhoto via Getty Images