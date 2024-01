Az ESPN arról számolt be, hogy a Real Madrid elleni vereséget követően a játékosok elvesztették hitüket az edzőjükben, Xaviban.



A mester a találkozót követően cáfolta ezeket a pletykákat, és azt hozta fel, hogy ha nem élvezi majd a játékosok bizalmát, az lesz az első dolga, hogy lemondjon a pozíciójáról.

Ennek ellenére viszont a média elkezdte a találgatásokat arról, ki lehet Xavi utódja, a régi motoros Barcelona-szurkolók pedig több ismerős névvel is találkozhatnak a jelöltek között.

Rafa Marquez jelenleg a katalánok második csapatát irányítja, Deco és a sportvezetés pedig elégedett a mexikóival, így ha Xavinak hirtelen kellene távoznia, valószínűleg ő lenne az, akit azonnal be tudnának ugrasztani a helyére.

Felmerült még a klub korábbi középpályásának Thiago Mottának a neve is. A brazil remekel a Bologna kispadján, ahol amellett, hogy eredményesen fociznak, a mutatott játék képe is dicséretre méltó. Motta szerződése az idény végén lejár, így nyártól ő is egy valós alternatíva lehet a padra.

Rajtuk kívül a spanyol sajtó megemlítette még a Real Sociedadnál dolgozó Imanol Alguacil nevét is, illetve a Girona sikeredzőjét, Míchelt is szóba hozták.

Xavi azonban egyelőre élvezi a klubvezetés bizalmát, a pletykák szerint két olyan indok lehet, ami az azonnali menesztését jelentené.

Fotó: Martin Rose/Bongarts/Getty Images