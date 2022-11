A Cadena SER értesülései szerint közel sem ideális a viszony a katalánok regnáló elnöke és Gerard Piqué között.

A védő úgy érzi, az elnök nem bánt vele jól, ezért hiába javasolt sajtótájékoztatót Laporta Piquének a visszavonulása kapcsán, ő elutasította.

A forrás szerint jelenleg is folynak a tárgyalások Piqué és a klub között arról, hogy mennyit kapjon meg halasztott fizetéséből a leköszönő legenda.

A két fél közti ellentétet tovább szíthatja az is, hogy Piqué nyíltan küld jelzéseket arra vonatkozóan, hogy a későbbiekben indulna a Barcelona elnöki posztjáért, egyes híresztelések szerint pedig már a következő választáson harcbaszállna a székért. Így tehát Laporta riválisként is tekinthet rá.

| The relationship between Laporta and Pique ended badly. Laporta wanted a press conference but Piqué refused. He is angry with Laporta, Xavi and Mateu Alemany. [@SiqueRodriguez] #fcblive