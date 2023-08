A Diario AS számolt be arról, hogy újra vállt vállnak vetve küzdhet Gerard Piqué és Carles Puyol, a Barcelona legendás védőpárosa.



Na persze ezt a harcot már nem a pályán vívják majd meg, legalábbis nem közvetlenül.

A lap szerint a Piqué birtokolta Andorra FC kapcsolatba lépett Puyollal és szeretnék, ha ő lenne a klub igazgatójának, Jaume Noguesnek a közvetlen asszisztense, tanácsadója.

A 45 éves exjátékost izgatja a gondolat, hogy Piqué klubjában vállaljon szerepet. A spanyol lapok szerint az is egyértelmű jelnek fogható fel, hogy a göndör hajú legenda nemrég egy birtokot vett Andorrában.

Az Andorra FC jelenleg a La Liga 2-ben játszik, ahol tavaly 7. helyen végeztek, épphogy lemaradva a playoff-helyekről. Idén két forduló után hibátlan mérleggel a második helyen állnak.

Carles Puyol will join the technical organisation of FC Andorra, which is owned by Gerard Piqué.



