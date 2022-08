A szurkolók úgy vélik, Eden Hazard helyett inkább Joao Félixet kellett volna leigazolnia a madridiaknak, mivel ő sokkal jobban passzolt volna a csapatba.

„127 millió bukta. Teljesen elpazarolja a tehetségét Simeone keze alatt. Inkább rá költöttük volna a Hazardra szánt pénzt.”



„Szabadítsa ki valaki Félixet az Atléticóból, pazarlás amit vele tesznek ott!”



„Joao Félix a Real Madridban a mi portugál Kevin De Bruyne-ünk lehetne. Ő viszont inkább szenved egy védekező felfogású csapatnál.”



„Joao, gyere Madrid jobbik oldalára!”

Úgy látszik tehát, hogy a szurkolók elégedetlenek az akkori választásával a csapatnak. Mindenesetre elmondható, hogy a Madridba szerződés sem Félixnek, sem pedig Hazardnak nem jött be, mindketten kínlódnak évről évre.

Who says no to a Hazard Felix swap? https://t.co/HR6CapGZxv