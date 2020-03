Az egykori Real Madrid játékos őszintén beszélt arról, hogy aktív pályafutása alatt alkoholproblémákkal küszködött. A brazil játékos a 2006/07-es szezonban erősítette a Királyi Gárdát.

„13 vagy 14 éves koromban nyúltam először italhoz, amikor még a Botafogo csapatához mentem. Azt hajtották nekem, hogy a sör jót fog tenni, ezért ittam. Mindössze egyetlen itallal kezdődött, de egészen 30 éves koromig nem tudtam leállni. 20 éven keresztül körülbelül naponta 10 sört ittam.”



Illusztris társaságban edződött. (Denis Doyle/Getty Images)



A védő eleinte azért ivott sört, mert másra nem futotta, de amint az anyagi bevétele megnőtt, úgy más szeszes italokat is elkezdett inni. Ezt követően jött a cigeretta, Cicinho 1999 és 2010 között aktív dohányosnak számított.

„11 éven keresztül dohányoztam. Csak akkor cigiztem, ha ittam, de azt szinte egész nap csináltam.”

Cicinho akkor kapott észbe, amikor arra döbbent rá, hogy a labdarúgást már nem élvezte.

„Mindig is a szerelmem volt a foci. Kaptam Istentől egy ajándékot, de én ezt nem tudtam hasznosítani. Amikor erre rájöttem, akkor döbbentem rá arra is, hogy baj van. Már nem okozott örömet, hogy a pályára lépek. Ez 30 éves koromban az AS Roma játékosaként tudatosult bennem."



Az AS Roma nem sokat nyert a szerződtetésével. (Claudio Villa/Getty Images)



Az egykor nagy jövő előtt álló védő mindennek ellenére sem vonult még akkor vissza, egészen 39 éves koráig játszott, amikor is 2018 márciusában térdproblémák miatt döntött a visszavonulás mellett. Azt, hogy ismét a helyes utat járja, úgy érzi a feleségének köszönheti.

„Ő volt, aki visszavezetett az elveimhez, amelyek Isten felé orientáltak. Már nyolc éve nem iszom és nem is dohányzom.”

Forrás: marca.com

Borítókép: Denis Doyle/Getty Images