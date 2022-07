Luka Modric nehezen dolgozta fel Sergio Ramos távozását.

A 2020–21-es szezon kezdetekor valószínűleg kevesen gondolták, hogy Segio Ramos távozik a Real Madridból, a spanyol azonban mégis meglépte a lehetetlennek tűnőt, azt követően, hogy nem tudott megegyezni a klubbal. Ezt követően a Paris Saint-Germainban próbált szerencsét, ám nehéz évek vártak rá, mivel számos komoly sérüléssel küzdött.



A „Királyi Gárdától” való távozását azonban nem csak ő érezte meg, hanem egykori csapattársai is. Luka Modric a Sportskénak nyilatkozva elmesélte, milyen hatással volt rá Ramos távozása a pályán és azon kívül.



„Minden olyan játékos kilépése, akivel az ember éveket töltött egy nagyon sikeres korszakban, fájdalmas. Mindenkinek. Kilenc év után „Sergi” nem volt ott. Az első naptól kezdve, hogy a közelembe került, segített alkalmazkodnom a Real Madridhoz, bátorított, hitt a lehetőségeimben…”



„Nagy barátok lettünk, összejött a családunk, együtt töltöttük a nyarat. Még mindig beszélünk azokról a napokról, legalábbis üzenetekben. Hiányzik, hogy kimenjek vele, de a futballban is ez a helyzet.”



A Marca vitte az interjút, amelyben korábban Kylian Mbappére hivatkozva úgy nyilatkozott , hogy a Real Madrid intézménye mindenek felett áll. Ez még egy olyan klublegendára is igaz, mint Ramos.

Borítókép: DeFodi Images a Getty Images