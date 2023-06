Sorra jelentik be a madridiak, hogy kulcsembereikkel hosszabbítanak, legutóbb Modric kontraktusát bővítették ki, a sorban most Eduardo Camavinga következik.



A bal oldali védőként és középpályásként is bevethető húszéves játékos stabil alapemberré nőtte ki magát, a bajnokságban 37 mérkőzésen lépett pályára, piaci értéke pedig 85 millió euróra emelkedett. Nem hiába, csapatával két év alatt minden sorozatot megnyert.



Új szerződése a tervek szerint 2028 nyaráig szól, a kivásárlási ára pedig egymilliárd euró lesz. Ezzel a célja a madridiaknak, hogy a feltörekvő, dúsgazdag szaúdi kluboknak eszébe se jusson Camavinga megvásárlása.

A francia játékosra fontos feladatok várnak a jövő madridi csapatában, Aurelien Tchouaméni, Federico Valverde és Jude Bellingham társaságában.

