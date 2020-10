Ideiglenesen Carles Tusquets gyakorolja az elnöki jogköröket az FC Barcelona szerdai bejelentése szerint, miután kedden lemondott Josep Maria Bartomeu.

A katalán klub azt is közölte, hogy a gazdasági bizottság vezetője az elnökválasztásig irányítja a további hét főből álló igazgatótanácsot. A testület elsődleges feladata, hogy három hónapon belül megszervezze a szavazást.



Mostanáig heten jelezték, hogy versenybe szállnak az elnöki tisztségért, köztük Joan Laporta, aki 2003 és 2010 között már betöltötte a posztot, vezetése alatt pedig kétszer nyert Bajnokok Ligáját a futballcsapat.



Bartomeu 2014-ben, Sandro Rosell lemondását követően lett elnök, majd egy évvel később nagy többséggel újraválasztották, miután a labdarúgóklub triplázott.



Az elmúlt hónapokban növekvő elégedetlenséggel kellett szembenéznie, mivel a koronavírus-járvány miatt pénzügyileg jelentősen romlott a helyzet, és a csapat teljesítménye is elmaradt a várakozástól, ami a Bajnokok Ligája augusztusi negyeddöntőjében a Bayern Münchentől elszenvedett 8-2-es vereségben csúcsosodott ki.



Az elnököt sokan bírálták azért is, ahogyan a hatszoros aranylabdás Lionel Messi távozási szándékát kezelte, illetve azért, hogy a csapat emblematikus figurája egyáltalán eljutott eddig a döntésig. Emiatt a pártoló tagok közül húszezren aláírták Bartomeu távozását sürgető petíciót.



A katalánok az új idényt sem kezdték jól, a bajnokságban öt mérkőzésen mindössze hét pontot gyűjtötték, ráadásul hétvégén 3-1-re kikaptak az ősi rivális Real Madridtól. A Bajnokok Ligájában viszont győzelemmel rajtoltak, ugyanis 5-1-re felülmúlták a legrangosabb európai kupasorozatba 25 év után visszatérő Ferencvárost.

