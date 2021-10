Kiakadt a riporteri kérdésre a Barcelona labdarúgó csapatának támadója, Memphis Depay.

A 27 éves támadó ingyen érkezett Lyonból a Barcelona együtteséhez, még abban a tudatban, hogy együtt szerepelhet a hatszoros aranylabdás argentin játékossal, Lionel Messivel.



Messi a nyáron távozott a katalánoktól és a Barcelona nagyon rosszul kezdte a szezont. Hét forduló után csak 12 pontot gyűjtöttek össze, amivel a 9. helyen állnak, ráadásul a Bajnokok Ligájában két forduló után még nem szereztek pontot a csoportkörben.

Először hazai pályán kaptak ki a Bayern Münchentől, majd idegenben a Benficával szemben maradtak alul, mindkét alkalommal 3-0-ra kaptak ki.

Az ESPN riportere a hollandtól megkérdezte, hogy megbánta –e az átigazolást?

