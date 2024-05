Eljött a megnyugvás a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Barcelonánál, ugyanis a hosszú edzőkérdés után szerdán hivatalosan is bejelentették Hansi Flicket, mint a csapat új vezetőedzőjét. A német szakember 2023 óta nem volt foglalkoztatva, legutóbb a Nationalelf szövetségi kapitánya volt, előtte pedig három szezonon keresztül vezette a Bayern Münchent, amellyel 2020-ban triplázni tudott, összességében pedig hét trófeát gyűjtött be az alakulattal.

