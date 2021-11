A klub korábbi kiváló középpályása, Xavi Hernandez lesz a spanyol labdarúgó-bajnokságban kilencedik helyen álló FC Barcelona vezetőedzője.

A 41 éves szakember eddig az al-Szadd együttesét irányította, de pénteken a katari egyesület közölte, hogy Xavi elhagyja a csapatot a Barcelona kedvéért. A katalán klubnak ki kell vásárolnia 2023-ig érvényes szerződéséből a játékosként világ- és Európa-bajnok szakvezetőt, de spanyol médiaértesülések szerint hamarosan ez is megtörténik.



A Barcelona kispadjáról múlt csütörtökön menesztették a holland Ronald Koemant, azóta a megbízott Sergi Barjuán irányításával a bajnokságban az Alavéssel 1-1-es döntetlent játszott, a Bajnokok Ligájában a Dinamo Kijev otthonában pedig 1-0-ra győzött a gárda.





Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X

