A Barcelona szerdán egy hivatalos kommünikében jelezte, hogy a rengeteg rosszindulatú pletykával ellentétben Piqué nem próbált meg tulajdonrészhez jutni a Barca Studiosban.

A közleményben kifejtik, sajnálják, hogy olyan megalapozatlan hírek terjednek a médiában, amik rossz fényben tüntetik fel a klub játékosainak imázsát.

A hírek arról szóltak, hogy a védő kérését Laporta utasította el az etikai kódexre hivatkozva, ám erről szó sincs. Habár valóban sértené egy ilyen ügylet a klub kódexét, Piquének esze ágában sem volt vásárlási ajánlatot tenni.

A katalánok hátvédjét több fronton is támadják a médiában, a fentebb írtakon túl legtöbbször magánéletével szerepel a címlapon. Piqué nemrég szakított Shakirával, azóta pedig új barátnője lett, ez pedig rendszeres támadási felületet biztosít a médiának. A pletykák szerint a játékos már azon is elgondolkodott, hogy ezek miatt egész Spanyolországot elhagyja a jövőben.

Official statement: FC Barcelona denies that Gerard Piqué contacted president Laporta for the purchase of Barça studios. We would like to apologize for the wrong information given by Diari Ara, one that could hurt the club's best interests.