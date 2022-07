A szezon végeztével Witsel szerződése lejárt Dortmundban, így ingyen távozott a németektől.

A középpályás egy szezonra szóló szerződést írt alá a madridiakkal, ami korából kifolyólag nem meglepő, ugyanis már 33. életévét tapossa.

A játékos elsősorban tapasztalatával segítheti Simeone legénységét, ahogy a hivatalos oldalon is írták, több, mint 600 profi mérkőzésen van túl.

Axel Witsel is a new Red & White player!



The Belgian international has signed with our club for one season.



#WelcomeWitsel!



➡ https://t.co/nmK1eeYAwr pic.twitter.com/gkob3ZT6km