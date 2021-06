Mindenki úgy gondolja, hogy a Barcelona ha tehetné azt akarná, hogy a valaha volt legnagyobb játékosuk is segítsen számukra népszerűsíteni az új mezüket.

Lionel Messi azonban hiányzik a Barcelona hivatalos oldaláról és a közösségi média bejegyzésekből is, amikor a spanyol klub bemutatta a 2021/22-es szezonra szánt hazai mezt. Magától értetődő, hogy a Barca bízik abban, hogy rá tudja bírni az argentin szupersztárt, hogy újítsa meg a szerződését, de ebben a szakaszban a hideg tények a valósak, és jelenleg június 30-án lejár a szerződése.

A Barcelona kedden, egy különleges eseményen mutatta be új mezét a Camp Nou-ban, ahol Ansu Fati volt a legnagyobb „sztár”. Bár nem volt meglepő, hogy Messi nem volt ott, végül is a Copa Americán szerepel a válogatottal, de az már aggasztó, hogy egyik promócióban sem szerepel. Ehelyett Antoine Griezmann, Frenkie de Jong és Gerard Pique voltak azok a játékosok, akiket az új mez hirdetésére választottak.

What happened when @3gerardpique and @DeJongFrenkie21 first saw the new kit? pic.twitter.com/ZfVF89X7Rt