Ronald Koeman vezetőedző csalódottságát fejezte ki és játékosainak hozzáállását bírálta, miután csapata, a Barcelona szombaton 2-1-re alulmaradt Cádizban a spanyol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójában.

A holland szakvezető nyáron egy leszállóágban lévő és átalakításra váró együttes irányítását vette át, amely a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében megsemmisítő, 8-2-es vereséget szenvedett a későbbi győztes Bayern Münchentől. A cádizi találkozó után azt mondta: ezen a mérkőzésen nem tudtak folyamatosan jó teljesítményt nyújtani, hullámhegyek és -völgyek egyaránt jellemezték a játékukat és futballistái hozzáállását is.



"Hihetetlen hiba miatt veszítettünk, ez nem az a szint, amelyet elvárok a csapatomtól. Ez azt mutatja, hogy nem koncentrálunk eléggé, és a hozzáállásunk sem volt jó ezen az estén. Rendkívül csalódott vagyok, mindenképpen javítanunk kell" - mondta a holland szakember.

A Barcelona a La Ligában tizedik mérkőzését játszotta és negyedszer maradt alul, ezúttal egy újonccsapattal szemben, amely az idei hatodik hazai fellépésén az első sikerét könyvelhette el.



"Nagyon nehéz magyarázatot találni azokra a gólokra, amelyeket mostanában kapunk. Ennek oka leginkább a koncentráció hiányában keresendő. Amikor kiegyenlítettünk, fél óránk maradt az újabb gól megszerzésére, erre mi kaptunk még egyet, a saját bedobásunkat követően, amit nem engedhetünk meg magunknak. De a labda nélküli játék során is hiányzott belőlünk az agresszió" - nyilatkozta Koeman.



A katalánok az előző bajnoki idényben az utolsó előtti fordulóban maradtak le a címvédésről - a Real Madrid előzte meg őket, és szerezte meg a aranyérmet -, ezúttal alig telt el a bajnokság negyede, de lassan máris kiesnek a bajnoki címre potenciálisan esélyes együttesek közül.



"Ez a vereség óriási visszalépés számunkra a bajnoki címért folytatott versenyfutásban. A kiábrándító eredményünk után be kell ismerjük, hogy az esélyeink jelentősen csökkentek. Tizenkét pont nagy távolság, de ennek ellenére mennünk kell tovább" - mondta.



A Barcelona 14 ponttal a hetedik helyen áll a tabellán, a hozzá hasonlóan tíz mérkőzését lejátszó Atlético Madridnak listavezetőként 26 pontja van már.



A katalán gárda világbajnok középpályása, Sergio Busquets szerint egyéni hibáik miatt már sok pontot veszítettek a szezonban. Kiemelte: a Barca-játékosok hozzáállását és elhivatottságát nem lehet megkérdőjelezni, de amikor úgy kezdenek egy mérkőzést, mint a cádizit, az már önmagában előrevetíti, hogy ismét megnehezítik a saját dolgukat.



A néhány játékosát - így Lionel Messit is - pihentető Barcelona szerdán a Bajnokok Ligájában múlta felül 3-0-ra a Ferencvárost Budapesten, a szombati bajnokin viszont már a 8. percben hátrányba került. Az összecsapáson hiába kezdett az argentin mellett a támadósorban Antoine Griezmann és Philippe Coutinho is, a vendégek támadójátéka nem volt elég hatékony, az egyenlítésük öngóllal jött össze az 57. percben.



Hat perccel később aztán saját bedobásukat követően kaptak gólt, a labda elment Clement Lenglet mellett, a 35 éves, szemfüles Alvaro Negredo pedig elpörgette azt a meglepett és szintén határozatlan Marc-Andre ter Stegen mellett, majd közelről az üres kapuba helyezett, kialakítva ezzel a végeredményt.

