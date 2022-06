A Real Madrid korábbi támadója, Gonzalo Higuain interjút adott az argentin médiának, a TyC Sportsnak.

Real Madrid: „Ez a világ legnagyobb klubja. 14 Bajnokok Ligáját nyertek, ez minden játékos számára a csúcs. 19 évesen érkeztem Madridba, és 26 éves koromig ott játszottam. Olyan volt, mintha két kézzel megérintettem volna az eget. Nincs nagyobb a Real Madridnál.”

Első éve CR7-el: „Az első szezonban, amikor Cristiano megérkezett én 27 gólt rúgtam, ő pedig 26-ot. Elmentem nyaralni, majd láttam, hogy a klub szerződtette Benzemát és Kakát. Felhívtam a klubot, és érdeklődtem, hogy mi lesz velem. A Real Madrid mindig a legjobbakat igazolja le, sosem áll le a csapaton belüli verseny. Ez az, ami miatt a Real a történelem legjobb klubja, hiszen itt a bolygó legjobb játékosaival versenyezhetsz.”

A young Gonzalo Higuain steals the show, and eventually the Liga title, for Real Madrid in 2007



Real had been 3-1 down in 34 minutes before three second-half goals gave them a 4-3 win!



The reaction tells you everything you need to know pic.twitter.com/otIq7xVAfp