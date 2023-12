A Real Madrid sikeresen kihasználta, hogy a Girona pontot vesztett a Real Betis otthonában, és visszatért a La Liga csúcsára.

Carlo Ancelotti csapata csütörtök este úgy gyűjtötte be a három fontos pontot az Alaves ellen, hogy a második félidő nagy részét 10 emberrel játszotta.

Az első félidő frusztráló volt a királyiak számára, akik az első 45 percben nehezen tudták kihasználni a lehetőségeiket. A legnagyobb helyzet Federico Valverde előtt adódott, ám közeli próbálkozását Antonio Sivera bravúrral hárította.

A félidőre maradt a 0-0, és kevesebb mint 10 perccel a második játékrész megkezdése után a Real Madrid 10 emberre fogyatkozott. Nacho Fernandez eredetileg sárgalapot kapott egy Samu Omorodiont hátulról érő erős belépőért, de a VAR-ellenőrzés után végül piros lappal kiállították, ami azt jelentette, hogy a Real a mérkőzés hátralévő részében emberhátrányban játszott.

A Real Madrid így is megpróbált tovább nyomulni a győzelemért, és a hajrában végül sikerült is találniuk egy gólt. Toni Kroos szögletére Lucas Vazquez érkezett, aki fejjel bebiztosította a győzelmet.

Ami viszont aggasztó hír lehet a Real Madrid szurkolói számára, hogy Rodrygot le kellett cserélni sérülés miatt, ami elsőre elég komolynak és aggasztónak tűnt. Ezzel a brazil tehetség a csapat elég hosszú sérültlistájához csatlakozhat, ráadásul egy héten belül két alapemberét is elveszítheti Carlo Ancelotti.

Add rodrygo to that list and our injury list is bigger than our bench now -_- pic.twitter.com/ptlLU80usf