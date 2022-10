A Barcelona korábbi játékosa, Thierry Henry úgy gondolja, hogy Xavit a klubnál korábban kiharcolt státusza miatt nem menesztették még.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Bajnokok Ligája 5. fordulójának szerdai játéknapján biztossá vált, hogy a katalánok a 3. helyen zárják a csoportkört, így a tavalyihoz hasonlóan most is az Európa Ligában folytatják tavasszal. A Barcelonánál kialakult helyzetről most a klub egykori játékosa, Thierry Henry mondta el a véleményét.



„A Barcelonánál nincs idő, ez az egyik legbonyolultabb dolog” – mondta a CBS-nek.



„Az emberek most azt várják, hogy nyerjenek, különösen a nyári nagy beruházás után. Az eredmények számítanak. Ez történt Steven Gerrarddal is. Túl hamar kirúgták és nem hagyták neki, hogy felépítse a csapatot” – fejtette ki, majd hozzátette szerinte Xavival csak a csapatnál egykor elért státusza miatt türelmesebbek.



„Ha most egy másik edző lenne a Barcelonánál, aki foglalkozna azzal, ami történik, akkor nagyobb port kavart volna.”



„Robbant volna a bomba, de mivel Xaviról van szó, ez rendben van. Másodikak a LaLiga-ban, és mindannyian tudjuk, hogy Lewandowskinak gólt kellett volna szereznie a Bayern ellen (Münchenben). Ez nem az ő (Xavi) hibája” – fejtette ki.

