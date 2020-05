Thierry Henry felidézte Lionel Messi egyik szenzációs gólját, amely szerinte egyszerűen ésszerűtlen volt.

Hatszázhuszonhét. Ennyi gólt szerzett pályafutása során eddig Lionel Messi a Barcelonában. Nagyrészt ezeknek a góloknak is köszönhetően 34 trófeát nyert a klubbal, köztük tíz spanyol bajnoki címet, négy Bajnokok Ligája trófeát és hat Király-kupát.



Roppant nehéz feladat csupán egy gólt, vagy egy pillanatot kiválasztani Messi hihetetlen karrierjéből, hiszen több tucatnyi felejthetetlen és zseniális megmozdulása volt már az elmúlt évtizedben.



Ugyanakkor számtalan olyan gólja és megmozdulása volt már az argentin klasszisnak, amik szintén a hihetetlen kategóriába sorolandóak, viszont az idő múlásával talán már a feledés homályába vesztek.



(Kép: Alex Caparros/Getty Images)



Nos, a Marca összeállította Messi, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Ronaldo és Pelé „elfeledett” góljait. Messi esetében a spanyol lap választása a Málaga ellen, még 2009-ben szerzett góljára esett.



Ezzel szemben a katalánok korábbi sztárja, Thierry Henry a 2018-as „Take the ball, Pass the ball” című dokumentumfilmben elárulta, hogy neki éppenséggel pont az a kedvenc Messi-gólja. A videóban a francia csatár „kommentálja” Messi gólját, végül pedig hozzáteszi, hogy ez a szóló „egyszerűen nem normális”…





"A legnagyszerűbb gól, amit láttam tőle az a Malaga elleni találata, mert egyszerűen logikátlan volt." - mondta Henry, aki szemtanúja volt a gólnak, hiszen a 6-0-ra megnyert mérkőzés során ő is a pályán volt 2009-ben. "Megkapta a labdát, mellel levette és teljes sebességgel a kapuirányába kezdett futni."

Íme Messi hihetetlen gólja:

#Messi #memories Messi goal against Malaga Follow me for more memories skills and stats #Goats #Barcelona #Messi10 #goals #football #dribble https://t.co/8RHj1ZVrOC