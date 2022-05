Eden Hazard szívből jövő beszéddel kedveskedett a Real Madrid szurkolóinak a klub vasárnapi trófeaparádéján.



Hazard három nehéz szezont vészelt át a spanyol nagyklubnál. A belga játékos 2019 nyarán 150 millió fontot meghaladó díjért igazolt a „Királyi Gárdához” a Chelsea-től, ám többször is sérülésekkel küzdött és nem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket. A 31 éves játékos a spanyol csapat színeiben 66 meccsen mindössze hat gólt szerzett.

Ennek ellenére a madridi szurkolók továbbra is támogatják Hazardot, aki egyértelműen népszerű tagja az csapatnak. A Bajnokok Ligája-győzelem után tartott ünnepségen a játékos szívhez szóló üzenetben köszönte meg a drukkerek támogatását.



„Ez három nehéz év volt, de jövőre mindent megadok értetek” – mondta Hazard az Evening Standard szerint.



"Biztos vagyok benne, hogy a következő az én évem lesz, nincsenek kétségeim” – tette hozzá.

Eden Hazard: “This year I couldn't, but next year I'm going to give everything for you.”



All the players run to hug him.

pic.twitter.com/FWqwGZJDQF