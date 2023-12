Íme, az a hat Real Madrid-játékos, akinek június 30-án lejár a jelenlegi szerződése a klubbal – és az aktuális helyzetük.



Luka Modric: A horvát jelenleg közelebb áll a távozáshoz, mint a maradáshoz. Állítólag az Al Ittihad (ahol Karim Benzema játszik) és az Inter Miami érdeklődik iránta.

Toni Kroos: A német csúcsformában van – Rüdiger naponta győzködi, hogy térjen vissza a német válogatottba. Carlo Ancelotti a legfrissebb hírek szerint azt szeretné, ha a 33 éves játékos elhalasztaná esetleges visszavonulását, és még egy szezont maradna a Real Madridnál.

Nacho: A csapatkapitány szerepe kulcsfontosságú lesz David Alaba kiesése miatt. A legnagyobb valószínűség szerint új szerződést kap.

Lucas Vazquez: A jobbhátvéd remek teljesítményt mutat Dani Carvajal sérülése miatt. A Real Madridnak mindenképpen hamarosan új szerződést kellene ajánlania neki.

Kepa Arrizabalaga: Kepa végleges Real Madrid-szerződése elég valószínűnek tűnt a szezon elején. A dolgok azonban Andriy Lunin remek teljesítményei és Thibaut Courtois nyári visszatérése közepette megváltozhatnak.

Joselu: A királyi gárdánál még mindig valószínűsítik, hogy a 33 éves játékost az idei szezonon túl is megtartják, még akkor is, ha már nem olyan jó, mint szeptemberben volt.



Rajtuk kívül Carlo Ancelotti kontraktusa is lejár, vele kapcsolatban felmerült, hogy a brazil válogatottat veheti át, de az is, hogy Perez elnök hosszabbítana vele.

A játékosokkal fontos lenne még 2023 végén megállapodni, mert január 1-től szabadon tárgyalhanak a kérőkkel, akiknek így még átigazolási díjat sem kellene fizetni.

