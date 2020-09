Fölényes, 6-1-es győzelemmel kezdte meg szereplését a spanyol labdarúgó-bajnokságban az Atlético Madrid, amely a harmadik forduló vasárnapi játéknapján a Granada felett diadalmaskodott.

A fővárosi együttesnek az is belefért, hogy Saúl Niguez a 16. percben büntetőt rontott. Az Atléticóban két góllal és egy gólpasszal mutatkozott be a Barcelonától a héten szerződtetett Luis Suárez: az uruguayi támadó csereként húsz percet kapott Diego Simeone vezetőedzőtől.

A madridiak az előző szezonban hosszúra nyúlt európai kupaszereplésük miatt léptek pályára csak most először a La Liga új idényében.



La Liga, 3. forduló:



Atlético Madrid-Granada 6-1 (1-0)



korábban:



Eibar-Athletic Bilbao 1-2 (0-1)

Osasuna-Levante 1-3 (1-1)



szombaton játszották:



Real Betis-Real Madrid 2-3 (2-1)

Elche-Real Sociedad 0-3 (0-0)

Valencia-Huesca 1-1 (1-0)

Alavés-Getafe 0-0



később:



Cádiz-Sevilla 18.30

Real Valladolid-Celta Vigo 18.30

FC Barcelona-Villarreal 21.00

Borítókép: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images