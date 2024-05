Nagyon magabiztos sikert aratott a már bajnok Real Madrid a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság hétközi, 36. fordulójában. Carlo Ancelotti csapata 5-0-ra győzött az Alaves ellen, Vínicius Junior kétszer, Jude Bellingham, Federico Valverde és Arda Güler egyszer-egyszer volt eredményes. A meccsen megint az a Thibaut Courtois védett, aki az előző két bajnokin, s aki az eddigi szezonbeli három meccsén egyszer sem kapott gólt, mint ahogyan most sem.

A belga hálóőrnek ráadásul 10 védése is volt, ami a legtöbb Iker Casilla 2008-as Zaragoza elleni meccse óta (ott 11 volt neki) úgy, hogy nem kap gólt.

10 - Thibaut Courtois is the first @realmadriden goalkeeper to make 10 saves in a LaLiga game without conceding a goal since Iker Casillas against Real Zaragoza in January 2008 (11). Wembley. pic.twitter.com/bIVNY8geMq — OptaJose (@OptaJose) May 14, 2024

Ezzel pedig a Real Madrid beállította a klubrekordját, ugyanis egy bajnoki idényen belül ez már a huszadik 0-ra hozott meccsük volt. Igaz, három különböző kapussal, Kepa 7, Lunyin 10, Courtois pedig 3 ilyen mérkőzést hozott. Azonban még két találkozó hátravan a La Liga 2023/24-es idényéből, így minden esélye megvan a madridi gárdának arra, hogy a belga kapus visszatérésvel új klubcsúcsot állítson fel.

20 - @realmadriden have kept 20 clean sheets in 36 LaLiga games in 2023/24, their most in a single season in the competition's history (19 in the 1986/87, 1987/88 and 2019/20 seasons). Energy. pic.twitter.com/0PSLPmUAww — OptaJose (@OptaJose) May 14, 2024

Az pedig továbbra is nagy kérdés, hogy a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában és ezzel együtt a Bayern München elleni két meccsen is végig védő Lunyin vajon megkapja-e a bizalmat Carlo Ancelottitól a BL-döntőben is, vagy ott már az első számú kapus, Courtois lesz a választott.

