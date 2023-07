Az elmúlt egy hónapban sorra maradt le kiszemeltjeiről a spanyol bajnokság címvédője. Xavi hiába kért erősítéseket, a megfelelő pénzügyi háttér hiányzott a transzferekhez.



Lionel Messi visszatérését már szinte kész tényként közölték, az argentin klubikon azonban végül az amerikai Inter Miami ajánlatát fogadta el. Ebben az esetben nem a pénz jelentette a döntés fő okát, hanem az, hogy a világbajnok futballista némi nyugalomra vágyott, amit a tengeretúlon inkább megkaphat, mint az állandó nyomás alatt lévő Barcánál.



Busquets utódját Marcelo Brozovic személyében szerették volna megtalálni a katalánok. A horvát futballista hajlott volna a váltásra, még Xavival is beszélt személyesen, de nem tudták kifizetni az Internazionale által elvárt kivásárlási árat. A legutóbbi világbajnokságon bronzérmes labdarúgó némi huzavona után végül Cristiano Ronaldo csapattársa lett az Al Nassr együttesénél.



Arda Gülert, a Fenerbahce ifjú középpályását a sportsajtó és szurkolók már kikiáltották a „török Messinek”. A 18 éves játékosért szinte minden európai topklub bejelentkezett, köztük a Barcelona is. Korábbi játékosuk, Deco elutazott a törökökhöz, hogy megpróbálja a gránátvörös-kékekhez csábítani Gülert, de ő a Real Madrid mellett döntött.







Felmerült Joshua Kimmich és Martín Zubimendi megszerzése is, de a két középpályás sem fér bele jelenleg a Barca büdzséjébe.

