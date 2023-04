A Barcelona a jelek szerint igyekszik hosszú távon gondolkodni, ezért egy olyan támadót hoznának a klubhoz, aki már most versenyhelyzetet teremthetne Lewandowskinak, a későbbiekben pedig le is tudná váltani a lengyelt a poszton.



A katalán illetőségű Sport arról írt, hogy a blaugrana három játékost figyel közelebbről. Az egyik a brazil Vitor Roque, aki még hazájában rúgja a bőrt, de 18 éves korához képest már vaskos árcédulával rendelkezik, az Athletico Paranaense ugyanis 40-50 millió eurót szeretne kapni érte.

Mivel a brazil szerződtetése bonyolultnak ígérkezik, a klub újabb neveket dobott a kalapba. A dán Rasmus Höjlundot csak az új Haalandként emlegetik, ugyanis az Atalanta színeiben remekel a Serie A-ban.

A klub rajta tartja a szemét a nigériai születésű Gift Orban-on is, aki jelenleg a Gent játékosa. Mindketten ígéretes játékosok, akikre nagy jövő várhat.

