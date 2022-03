A Barcelona együttese továbbra is azt szeretné, hogy a nyári átigazolási időszakban megszerezze a BVB norvég támadóját Erling Haalandot, és ezt annak fényében még inkább szeretné, hogy az El Clasicón 4-0-ra győztek a Santiago Bernabeuban.

A katalán klub bízik benne, hogy Haalandot lenyűgözte a Barcelona teljesítménye, és komolyan elgondolkodik azon, hogy átigazoljon a klubhoz.

A volt norvég válogatott játékos John Aage Fjortfolt, aki a Haaland család szóvivője, gratulált a Barcelona győzelméhez.

„Micsoda eredmény a Barcától, Aubameyangtól és Xavitól. Minden elismerésem”

