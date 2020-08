Jordi Farre, a Barcelona labdarúgó csapatának egyik elnökjelöltje azt állítja, hogy már tárgyalásokat folytatott a Liverpool menedzserével, Jürgen Kloppal, egy esetleges edzői állásról.



A Barcánál nagy átalakulások vannak kialakulóban, ugyanis a katalánok menesztették előbb Quique Setient, majd a sportigazgató, Éric Abidal is távozott.

A klub pedig most elnökválasztás előtt áll, ami merőben eltér a megszokott elnökválasztásoktól, ugyanis itt kampányt folytatnak a jelöltek. Az egyik jelölt, Jordi Farre, már Jürgen Klopp nevét is bedobta, mint lehetséges edzőjelelt, abban az esetben, ha az újonnan kinevezett Ronald Koeman nem válna be.



(Kép: Adria Puig/Anadolu Agency via Getty Images)

A gránátvörös-kékek jelenlegi elnökének, Josep Maria Bartomeunak nagy felelősség nyomja a vállát, különösen azután, hogy a csapat idén nem nyert semmit, ráadásul a Bayern Münchentől megalázó, 8-2-es vereséget szenvedtek a Bajnokok Ligájában.



A spanyol együttesnél 2021 tavaszán tartanak elnökválasztást. A jelöltek között pedig ott van, Farre is, aki már az előző elnökválasztáson is szeretett volna indulni, de öt évvel ezelőtt nem támogatta ehhez elég klubtag az aláírásával.



Farre a katalán Sportnak nyilatkozott arról, hogy milyen irányba vinné a klubot, ha sikerrel járna a választáson. A 44 éves mérnök szerint Koemannak esélyt kell adni a bizonyításra, ugyanakkor hozzátette, ha nem válna be, akkor a Barcelonának olyan edzőre van szüksége, mint a Liverpool sikerkovácsa, Jürgen Klopp.



"Ha Koeman jó munkát végez edzőként, akkor maradhatna a csapat élén, de természetesen megvan a saját tervünk: már több beszélgetést is folytattunk Kloppal, mert nekünk úgy tűnik, a Barcelonának pont egy ilyen trénerre lenne szüksége – idézi a barcelonai Sport a jelöltet. Ez egy kivételes pillanat, és Koeman jó megoldás, figyelembe véve, hogy ő a Barcelona legendája. A karaktere miatt úgy vélem, hogy most rá volt szüksége a klubnak. Sok sikert kívánok neki, mert ez egy hatalmas kihívás."

null FCB #EntrevistaSPORT Entrevistamos en exclusiva para SPORT a Jordi Farré, candidato a la presidencia del FC Barcelona "Bartomeu está alejado de la realidad y no es consciente de lo que pide el socio. Se ha enrocado sin necesidad"https://t.co/5IFSezoWeR



Farre megragadta az alkalmat, hogy megtámadja a jelenlegi elnököt, amiért nem mondott le a csúfos BL-búcsú után.



"A 8-2-es vereség másnapján le kellett volna mondania - mondta Farre. Nem tudom, miért nem tette meg. Megnyugtatóbb lett volna mindenki számára."



(Kép: Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images)



Farre szerint Bartomeu képzeletvilágban él, és nem veszi észre, hogy mit akarnak a szurkolók.



"A dolgok nagyon rosszul alakultak. Senki sem vette észre, hogy generációváltásra van szükség a csapatban. Éppen ellenkezőleg, logikátlanul kötöttek szerződéseket játékosokkal. Most azt kell hirtelen megtenni, amit korábban fokozatosan kellett volna. De a legrosszabb az egészben a La Masia hanyatlása. Már nem olyan színvonalú, mint korábban. A tartalékcsapatban gyakorlatilag nincsenek akadémisták, mert mindenkit összevásároltak."

Forrás: 90min.com

Kép: Getty Images