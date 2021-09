A Real Betis hozta a papírformát, hazai környezetben legyőzte a Getafét a spanyol labdarúgó bajnokság hetedik fordulójának utolsó vasárnapi mérkőzésén.

A Ferencvárossal egy Európa-liga-csoportban szereplő sevillai csapat - amely csütörtökön vendégszerepel a Groupama Arénában - egyértelmű esélyese volt a találkozónak, már csak azért is, mert ellenfele az eddigi hat összecsapását elveszítette. Nem is sikerült javítania a Getafének, így pont nélkül továbbra is utolsó.



A hazaiak két gólját a brazil Willian José szerezte.

La Liga, 7. forduló:

Real Betis-Getafe 2-0 (1-0)

korábban:



FC Barcelona-Levante 3-0 (2-0)

RCD Mallorca-Osasuna 2-3 (2-1)

Rayo Vallecano-Cádiz 3-1 (2-1)

Real Sociedad-Elche 1-0 (0-0)

szombaton játszották:

Real Madrid-Villarreal 0-0

Sevilla-Espanyol 2-0 (1-0)

Valencia-Athletic Bilbao 1-1 (0-0)

Alavés-Atlético Madrid 1-0 (1-0)

hétfőn játsszák:

Celta Vigo-Granada 21.00

Az állás:



1. Real Madrid 7 21- 8 17

2. Real Sociedad 7 10- 6 16

3. Sevilla 6 10- 2 14

4. Atlético Madrid 7 9- 6 14

5. Rayo Vallecano 7 13- 7 13

6. FC Barcelona 6 11- 5 12

7. Real Betis 7 11- 7 12

8. Valencia 7 12- 8 11

9. Osasuna 7 10-11 11

10. Athletic Bilbao 7 6- 4 10

11. Villarreal 6 6- 3 8

12. Real Mallorca 7 6-12 8

13. Espanyol 7 4- 7 6

14. Cádiz 7 7-11 6

15. Elche 7 4- 8 6

16. Celta Vigo 6 6-10 4

17. Levante 7 6-12 4

18. Granada 6 5-11 3

19. Alaves 6 2-11 3

20. Getafe 7 2-12 0

Borítókép: Facebook.com/ Real Betis