Guti a Telemadridon beszélt a La Liga idei szezonjáról és a közelgő átigazolási időszakról, ami eseménydúsnak ígérkezik a Real Madrid számára.



José María Gutierrez „Guti„ a Telemadridon tekintette át a futballhíreket, ahol elárulta, idén a Real Madridot tartja a legnagyobb favoritnak a bajnoki címért folyó versenyben.



"Úgy gondolom, hogy még a minapi FC Barcelona elleni eredmény mellett is elég az előnye a Realnak Madridnak és megnyeri a La Ligát” – mondta, ugyanakkor hozzátette a katalánok morálját tovább javíthatja a Madrid elleni győzelem.



„A Barça El Clásico-győzelme még veszélyesebbé teszi őket, de a Real előnye továbbra is tetemes” – fogalmazott.



A spanyol arról is beszélt, hogy a Real Madridnak nagyon nehéz dolga lesz a regnáló BL-győztes Chelsea ellen.



"Bonyolult a helyzet, szerintem minden angol csapat nagyon jó, nagyon erős fizikálisan. Nehéz meccs lesz a Real számára, reméljük, sikerül bejutniuk az elődöntőbe.”



Ezt követően a Real Madrid jövőjére is kitért.



"Két játékos van most, akik a többiek felett állnak, Mbappé és Haaland. Ők fiatalok és még egy évtizedük van rá, hogy ragyogjanak a pályán és fontos játékosok legyenek a Real Madridban. Azt hiszem ez hihetetlen számunkra. A Realnak mind a kettőt le kell igazolnia.”



Az egykori középpályás a Barça vezetőinek El Clasico utáni ünneplésére is kitért.



"A végén nem tudom, van-e értelme vagy sem. Mindenki úgy élvezi és ünnepel, ahogy akar. Igaz, hogy vannak furcsa helyzetek, mint például az elnök (Laporta) fotója. De végül is ez az ő stílusa és a dolga.”

Forrás: real-france.fr

Borítókép: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images