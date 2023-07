Arda Güler a Real Madrid játékosa lett. A török szupertehetséget már be is mutatták a fővárosban, sőt, már első edzésén is részt vett a habfehérekkel.



Gülert még a bemutatását követően kérdezték meg, hogy kiket tart a Real Madrid legnagyobb legendáinak, ő pedig késségesen válaszolt.

„Az én példaképeim Zidane, Guti és Özil. Utóbbival még együtt is volt lehetőségem játszani.”

Güler és Özil a Fenerbahce gárdájánál játszottak együtt, ahol Özil már fel is figyelt a fiatal játékos tehetségére.

„Sok európai klub érdeklődött irántam, de amikor a Real bejelentkezett, minden kitisztult.”



„Igazi madridistának érzem magam. Hala Madrid!”

Güler első edzésén rögtön mutatott egy keveset abból, amiért a Real Madrid ennyire akarta őt. Egy támadószituációnál parádésan beültette a hintába a csapat védőit, majd szépen kilőtte az alsót.

This angle of Arda Guler’s goal????????pic.twitter.com/3KPYi5L8Zc — Dr Yash  (@YashRMFC) July 12, 2023

Fotó: Pedro Castillo/Real Madrid via Getty Images