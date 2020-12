Bár ahogy korbábban beszámoltunk róla, a Barcelona 2-1-re legyőzte a Real Sociedadet, biztosan nem ez lesz az a mérkőzés, amiről Antoine Griezmann sokáig szívesen beszél majd.



A franciát alighanem zavarba hozhatta, hogy nevelőegyesülete ellen kell pályára lépnie, hiszen sikerült egy olyan helyzetet kihagynia, amire jóesetben még egy megyei rangadón is csak pislognánk.



Amikor megkapta a labdát Jordi Albától, teljesen üresen volt, mindössze három méterre a kaputól. Hiába volt azonban ajtó-ablak ziccerben, annyira rosszul találta el a játékszert, hogy az a kapus kezeiben kötött ki.



A közösségi médiában persze egyből híre ment az esetnek, a rajongók hüledezve osztották meg a felvételt.



Ezt nehezebb kihagyni, mint belőni. Mi a f*szt csinálsz Griezmann – írta az egyikük.

It's harder to miss that than to score, WTF are you doing @AntoGriezmann ??? pic.twitter.com/IkhPK8gtBB — CRO Scout (Check pinned) (@Croatian_Scout) December 16, 2020



Nem tudom láttam-e valaha sokkolóbbat, mint amit Griezmann csinált most – szól egy másik komment.

I don't know what was is more shocking @AntoGriezmann hair or that horrendous miss. #BarcaRealSociedad — Jamestown (@Jamos9) December 16, 2020



Ez még a FIFA21-be is sok lenne. Ázsiában ébren maradnak, hogy láthassák a meccset. Hát hiányzik ez nekik? – akadt ki egy rajongó.

#BarçaRealSociedad even #FIFA21 is not that scripted @AntoGriezmann people from asia middle east stay up late to watch you miss like this pic.twitter.com/efxnyL2yau — Syed Suleman Kazim (@Sulemanfunky) December 16, 2020



A francia támadónak maximum az adhat nézi vigaszt, hogy a Serie-A-ban a Juventus-Atalanta találkozón Alvaro Moratanak sikerült összehoznia egy hasonló bénázást.

Àlvaro Morata missed an open goal against Atalanta. You have to score that one, Àlvaro. That was terrible. pic.twitter.com/Q4yALXZARi — Max Statman (@eMaxStatman) December 16, 2020

