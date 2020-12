Gratulált Lionel Messinek az egykori legendás brazil labdarúgó, Pelé, miután az argentin klasszis szombaton beérte rekordját az egy klubnál belőtt gólok számában.

Messi a spanyol labdarúgó-bajnokság 14. fordulójában a Valencia ellen szerzett fejes góllal érte el 643. gólját a Barcelona színeiben.

"Amikor a szíved túlcsordul a szeretettől, nehéz új útra lépni" - írta Pelé egy Instagram-bejegyzésében. "Hozzád hasonlóan tudom, milyen érzés ugyanazt a mezt viselni minden nap. Ahogy te, én is tudom, hogy nincs jobb, mint az a hely, ahol otthon érezzük magunkat. Gratulálok a történelmi rekordodhoz, Lionel. De mindenekelőtt gratulálok a csodálatos barcelonai karrieredhez. A mienkhez hasonló történetek, amikor ilyen hosszan kötődik valaki ugyanahhoz a klubhoz, sajnos egyre ritkábbak lesznek a futballban. Nagyon csodállak."

Kommentárjával Pelé kétségkívül Messinek a Barcelonánál kialakult bizonytalan helyzetére célzott. Míg Messi 748 meccs alatt érte el a bravúrt, Pelének csak 665 játékra volt szüksége 643 gól eléréséhez. Pelé az egyedüli játékos, aki háromszor nyert világkupa-mérkőzést, és egyúttal a Guinness-rekordok könyve szerint ő érte el karrierje során a világon legtöbb, 1283 gólt, a barátságos mérkőzésekkel együtt.

A 80 éves Pelé 1956 és 1974 között a Santos csapatában játszott, majd karrierjét a New York Cosmosnál fejezte be. Ő a brazil nemzeti válogatott eddigi legeredményesebb gólszerzője, 1957 és 1971 között 92 nemzetközi meccsen elért 77 góllal.A 33 éves Messi 71 alkalommal talált be az argentin válogatottban játszott 142 mérkőzésén, és ezzel ő is hazája legeredményesebb gólszerzője.

