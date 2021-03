A Valencia házigazdaként 2-1-re legyőzte a Villarreal csapatát a spanyol labdarúgó-bajnokság 26. fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.

A vendégek az első félidő hajrájában kerültek előnybe, majd a hazaiak a 86. percben büntetőből egyenlítettek, és Goncalo Guedes a 92. percben a győztes gólt is megszerezte a Valenciának. A portugál csatár legutóbb október közepén volt eredményes a La Ligában, és akkor is a Villarreal hálójába talált be.

La Liga, 26. forduló:

Valencia-Villarreal 2-1 (0-1)

Borítókép: Xisco Navarro Pardo/SOPA Images/LightRocket via Getty Images