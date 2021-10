A Sevilla 5-3-ra legyőzte vasárnap a vendég Levantét a spanyol labdarúgó-bajnokság tizedik fordulójában.

Sevilla ezzel a győzelemmel a mezőny élére ugrott, mivel pontszámban beérte, jobb gólkülönbségével pedig meg is előzte a Real Sociedadot, amely 21 órától a címvédő Atlético Madridnál vendégeskedik.



A találkozón a Levante 0-2 és 1-4 után is fel tudott zárkózni egygólos különbségre, de végül a szezonban ötödször is alulmaradt. Az együttesnek még öt döntetlenje van, így egyelőre nyeretlen a pontvadászatban.

La Liga, 10. forduló:

Sevilla-Levante 5-3 (3-1)



szombaton játszották:

Athletic Bilbao-Villarreal 2-1 (1-1)

Cádiz-Alavés 0-2 (0-1)

Valencia-RCD Mallorca 2-2 (0-2)

Elche-Espanyol 2-2 (1-0)



pénteken játszották:

Osasuna-Granada 1-1 (1-0)



később:

FC Barcelona-Real Madrid 16.15

Real Betis-Rayo Vallecano 18.30

Atlético Madrid-Real Sociedad 21.00



hétfőn játsszák:

Getafe-Celta Vigo 21.00

Borítókép: Facebook.com/Sevilla FC