Steven Gerrard pályafutása során többször is közel került ahhoz, hogy a Real Madrid labdarúgója legyen, azonban ez soha nem jött végül létre. A Liverpool legenda sokszor sztorizik Spanyolországból érkező ajánlatairól, de mindig hozzáteszi, egyáltalán nem bánta meg sosem a döntését, miszerint maradt a Liverpool csapatánál.

Legutóbb Jamie Carragherrel beszélgetett egy interjúban, amikor is exkluzív részleteket árult el arról az idősazkról, amikor a Királyi Gárda csábította.

"A Madrid azt szerette volna, hogy provokáljak háborót a Liverpoolon belül, annak érdekében, hogy létrejöjjön az átigazolás, hiszen enélkül nem jöhetett volna létre" - mondta Gerrard.

"Rémlik valami, hogy egyszer mondtad nekem, hogy Raúl a 4-0-ra megnyert mérkőzésük után odament hozzád és megkérdezte, átigazolsz-e hozzájuk" - szólt közbe Carragher.

"Nem tudom, hogy ez megkeresésnek számít, inkább mondanám egy kis flörtnek, kísérletnek. Nem volt igazán komoly. Attól függetlenül, ezt követően elgondolkoztam, milyen is lenne habfehérben játszani."

A Liverpool egykori csapatkapitánya, aki jelenleg a Rangers vezetőedzője emlékezett vissza 2005-re, amikor is benyújtotta az átigazolási kérelmét. Akkoriban viszont azt fontolgatta, hogy csatlakozik a José Mourinho által irányított Chelsea csapatához, aki évek múlva megpróbálta a Real Madridhoz is csábítani.

"Sosem bántam meg, hogy nem csatlakoztam a Chelsea-hez. Soha. Most bármikor beléphetek a Liverpoolhoz, edzőként is dolgozhatnék akár az akadémián. Ez az a kapcsolat, amit én szerettem volna, és szeretnék is épolni a Liverpoollal."

"Ha visszagondol az ember, hogy milyen is lett volna egy esetleg két évet a Real Madridban játszani, akár Mourinho irányításával a BL-ben... Elképesztő élmény lett volna. Ez biztos, de ez nem történt meg végül."

Forrás: AS.com

Borítókép: LFC Foundation/Getty Images