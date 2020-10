Az Európa-ligában csoportkörös Villarreal labdarúgócsapata 3-4 hétig nem számíthat Gerard Morenóra, aki sérülés miatt távozott a spanyol válogatott keretéből.

A 28 éves, a szezont jó formában kezdő támadó szerdán végigjátszotta a Portugália ellen 0-0-s döntetlent hozó barátságos mérkőzést, majd szombaton csereként lépett pályára a Svájc elleni hazai környezetben 1-0-ra megnyert Nemzetek Ligája-csoportmeccsen. Utóbbin a 73. percben a győztes gólt szerző Mikel Oyarzabalt váltotta.



A hatszoros válogatott játékos sérülése miatt el sem utazott társaival Kijevbe - miként hasonló okok miatt Diego Llorente (Leeds United) sem -, és nem tud részt venni a spanyolok keddi NL-összecsapásán, amikor az ukránok vendégeiként lépnek pályára.



A Villarreal honlapja arról számolt be, hogy Moreno bal combjának hajlítóizma sérült meg, az As spanyol lap pedig hozzátette, hogy a játékos felépülése 3-4 hetet vehet igénybe.



Unai Emery, a spanyol klub vezetőedzője akár hét meccsen is nélkülözni kényszerül biztos kezdőjátékosát - ebből három El-összecsapás lesz -, aki a szezonban öt bajnoki mérkőzésen háromszor volt eredményes, és hatos holtversenyben vezeti a góllövőlistát.

Borítókép: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images