A spanyol Cadena SER és az AS is úgy értesült, hogy Gareth Bale januárban távozni fog a Real Madrid együttesétől. A walesi szélső jelenleg sérüléssel küzd, ennek ellenére hazája válogatottjának a keretébe bekerült, míg a Realnál rendre kimarad a mérkőzésre utazók közül.



A Sky Sports úgy tudja, hogy Bale a Manchester Citybe távozhat, cserébe Raheem Sterling játékjogáért, akiért a Real további 70 millió eurót is átutalna.



A Citybe való igazolást Bale-hez közeli források ugyan cáfolták, azonban a Real Madridnál egyre többen biztosak benne, hogy a walesi télen távozik a spanyol fővárosból.



Fotó: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images