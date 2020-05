Gareth Bale értetlenségét fejezte ki amiatt, hogy a Real Madrid labdarúgócsapatának szurkolói füttyel fogadják a pályára lépését, és meccs közben is hasonlóképpen juttatják kifejezésre vele szembeni elégedetlenségüket.

A spanyol királyi klub walesi válogatott szélsője a koronavírus-járvány miatti bajnoki kényszerszünetben egy televízióműsor vendégeként nyilatkozott, mondván, a fanatikusok ilyesfajta reakciója "a klub jellegzetessége".



Bale, akivel hosszú ideje elégedetlenek a drukkerek, mert tudásához és magas fizetéséhez képest huzamos ideje az elvártnál gyengébben teljesít, úgy fogalmazott, hogy minden mérkőzésen nagy nyomás alatt futballozik.



"Ha nem a legjobbadat nyújtod, reflektorfénybe kerülsz. Ha nem játszom elég jól, nyolcvanezer ember fütyül. Ez többször is megtörtént, ami nem hat jól az ember önbizalmára. Miért bántanak engem? Ezt egyáltalán nem értem" - idézte a szélsőt az AS című spanyol lap.



Bale szerint ha problémái vannak egy játékosnak, okkal várja el, hogy a rajongók támogassák, azzal sarkallják jobb teljesítményre.



"Esetemben azonban a fanatikusok az ellenkezőjét teszik. Csak bántanak, elveszik az önbizalmamat, és rosszabbul játszom, ami pedig még jobban felbőszíti őket. Ez a Real Madrid jellemzője. Más csapatoknál is megtörténik az ilyesmi, de a

Real ebben kiemelkedik" - mondta.



Mindenesetre, ha folytatódik a bajnokság, akkor a csapatok zárt kapuk mögött játszanak, így a kifütyüléstől Bale-nek egyelőre nem kell tartania.

Kép: Alejandro/DeFodi Images via Getty Images