Újabb részletek láttak napvilágot a BarcaGate néven elhíresült üggyel kapcsolatban.



A „Què t'hi Jugues” azt követően közölt újabb részleteket a vizsgálatról, hogy házkutatást tartottak Jaume Maseferrnél, aki korábban a Barcelona egykori elnökének, Josep Maria Bartomeunak volt a jobbkeze. A spanyol nyomozók a házkutatás során olyan dokumentumokat találtak, amelyek alátámasztják, hogy legalább négy olyan Twitter-fiók létezett, amelyeket az FC Barcelona által felbérelt cég, az I3 Ventures használt a BarcaGate-hez. A bizonyítékok alapján a @jfunesemis, @sergrdrgz, @massatack57 és @goku_emprenyat fiókok azok, amelyeket használtak, ezeket azonban a szolgáltató már törölte.



Bizonyítékot találtak arra is, hogy Jaume Masferrer elemezte Price Waterhouse Coopers könyvvizsgálatát a BarcaGate-tel kapcsolatban, ráadásul rajta kívül az igazgatótanács egyik tagjának sem volt erre lehetősége.



A házkutatás során egy notebookra is rábukkantak, amiben további információkat találtak. Ebből az is kiderült, hogy Bartome jobbkezének 2017. októberében beszélnie kellett a Price Waterhouse Coopers tagjaival, az ügy politikai összefüggéseivel kapcsolatban. Arra is bizonyítékot találtak, hogy az igazgatótanácsban szereplő Carles Tusquets tudott arról, hogy létezik a függetlenségi mozgalom.



A nyomozók az I3 Ventures központjában is tartottak egy házkutatást. Itt egy WhatsApp beszélgetést találtak, amelyben a résztvevők célja Josep Maria Minguella nevének bemocskolása volt. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy kik vettek részt a párbeszédben.



A Barcagate-botrányban az I3 Ventures több száz álprofilt működtetett a közösségi oldalakon az FC Barcelona megbízásából azért, hogy Messit és Piquét lejárassák, Bartomeut pedig jó fényben tüntessék fel.

A vizsgálat várhatóan 2022. január 29-én zárul majd le.



